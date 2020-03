In Freudenstadt ist ein 32-Jähriger durch einen Schuss aus einer Luftdruckwaffe verletzt worden. Laut Polizei hatte er einen stechenden Schmerz am Bein gespürt, als er am Samstagnachmittag eine Fußgängerbrücke überquerte. Im Krankenhaus wurde festgestellt, dass ein kleines Projektil in seiner Wade steckte. Es musste operativ entfernt werden. Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, man gehe nicht unbedingt von einem vorsätzlichen Angriff aus. Es könne sich auch um ein Versehen handeln. Passende Luftdruckwaffen könnten von Erwachsenen frei erworben werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, da wegen vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt wird. Das Opfer habe den Schuss nicht gehört und den Schützen nicht gesehen.