An einigen Orten im Nordschwarzwald kann am Wochenende wieder Wintersport betrieben werden. Die Skilifte in Unterstmatt, am Ruhestein und am Seibelseckle haben geöffnet. Außerdem sind zwei Loipen am Kniebis gespurt. Bis zu 25 cm Schnee haben sich in den vergangenen Tagen auf den Pisten im Nordschwarzwald angesammelt.