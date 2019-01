per Mail teilen

Eine Stadtbahn hat in Freudenstadt am Montag einen 16-Jährigen überfahren und verletzt. Der Jugendliche hatte die Gleise überquert. Er hatte vermutlich Kopfhörer im Ohr, so die Polizei. Der Zugführer bremste. Trotzdem geriet der Junge unter die Bahn. Die Bahnstrecke war zwei Stunden lang gesperrt.