Tradition an Tübinger Universität Bundespräsident Steinmeier hält Weltethos-Rede in Tübingen

Kofi Anan hat in Tübingen schon eine Weltethos-Rede gehalten, ebenso Tony Blair, Shirin Ebadi oder Helmut Schmidt. In diesem Jahr war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Reihe.