Nach gut anderthalb Jahren in der zweiten Reihe bei den Grünen greift Cem Özdemir wieder an. Heute will sich der gebürtige Bad Uracher zum Bundestagsfraktionschef wählen lassen - das sorgt für Unruhe.

Anfang 2018 hatte Cem Özdemir den Parteivorsitz bei den Grünen abgegeben. Damals verhinderte der grüne Parteiproporz für Spitzenduos - immer ein Realo und ein Linker, immer Mann und Frau - ein neues Führungsamt. Özdemir trat notgedrungen in die zweite Reihe zurück: ein einfacher Bundestagsabgeordneter mit Wahlkreis in Stuttgart, immerhin Vorsitzender des Verkehrsausschusses.

Doch nun will der Realo Özdemir zurück in die erste Reihe. Dafür hat sich der 53-Jährige mit der Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther aus Bremen zusammengetan. Die ist praktischerweise nicht nur eine Frau, sondern gehört auch dem linken Flügel der Grünen an. Gemeinsam fordern sie die amtierenden Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter heraus. Sie wollen "mit neuem Schwung der Gegenpol einer schwachen Regierung" sein, heißt es in ihrem Bewerbungsschreiben.

Özdemir tritt gemeinsam mit der Bremer Gesundheitspolitikerin Kirsten Kappert-Gonther an dpa Bildfunk picture alliance/Kay Nietfeld/dpa

Özdemir ist populär, aber umstritten

Für viele in der Partei kam die Kandidatur des Duos überraschend. Kappert-Gonther war den meisten bis zuletzt noch unbekannt und Özdemir wurde unter der Hand schon als möglicher Nachfolger des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann gehandelt - nun jedoch der Vorstoß in Berlin. In der Fraktion sorgt das für Unruhe. Vor allem im linken Flügel, dem auch Hofreiter angehört, sieht man die Kandidatur von Özdemir kritisch. Einige fürchten, dass er die Partei nach rechts verschieben will. Özdemir ist zwar einer der populärsten Grünen und gilt als überzeugender Redner, aber auch als streitlustig. Daher fürchten einige um die Ruhe in der Fraktion. Kritiker halten ihm außerdem vor, in seiner Zeit als Parteivorsitzender zu viele Alleingänge gemacht zu haben.

Bisherige Fraktionsspitze gibt sich gelassen

Göring-Eckardt und Hofreiter führen die Fraktion seit sechs Jahren. Obwohl ihnen aus den eigenen Reihen immer mal wieder vorgeworfen wird, dass sie eher verwalten als gestalten, sehen sie der Wahl nach eigenen Angaben gelassen entgegen. Wettbewerb sei gut, sagte Göring-Eckardt. Hofreiter betonte, es solle normal sein, dass es in einer Demokratie für einen Posten mehrere Bewerber gebe.

Die amtierenden Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter geben sich vor der Wahl gelassen dpa Bildfunk picture alliance/Soeren Stache/dpa, Archiv

Sicher ist, dass eine Frau und ein Mann an der Spitze der Fraktion stehen werden. Das haben sich die Grünen so auferlegt. Zuerst treten Göring-Eckardt und Kappert-Gonther gegeneinander an, danach kommt es zum Duell der Männer. Rein theoretisch ist es also sogar möglich, dass mit Özdemir und Göring-Eckardt zwei Realos an die Fraktionsspitze gewählt werden - wahrscheinlich ist das jedoch nicht. Notwendig ist eine Mehrheit von 34 Stimmen der 67-köpfigen Fraktion. Wenn die niemand bekommt, gibt es weitere Wahlgänge.