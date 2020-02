per Mail teilen

Die Metzinger Tennisspielerin Laura Siegemund hat mit einem Sieg das Weiterkommen des deutschen FED-Cup-Teams gesichert. Sie holte am Samstag im brasilianischen Florianopolis den notwendigen dritten Punkt für das Team und brachte es damit in die Finalrunde der besten zwölf Mannschaften. Siegemund schlug die Brasilianerin Gabriela Ce in zwei Sätzen mit 6:1 und 6:2. Die Metzingerin nahm ihrer Gegnerin im ersten Satz gleich viermal den Aufschlag ab. Auch im zweiten Durchgang war die 31-Jährige überlegen und brachte das Match sicher nach Hause.