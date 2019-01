Ein Streit unter Nachbarn ist in Tuttlingen so eskaliert, dass deshalb eine Wohnung brannte. Die mutmaßlichen Täter hatten einen Feuerwerkskörper in einen Briefschlitz geworfen.

Bei einem Nachbarschaftsstreit soll ein 30-jähriger Mann am Sonntag zusammen mit einem 20-jährigen Bekannten eine schwere Brandstiftung begangen haben. Das hat die Polizei Tuttlingen am Montag mitgeteilt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand der Ermittler steckten die beiden Beschuldigten einen brennenden Feuerwerkskörper in den Briefkastenschlitz der Wohnungstüre eines Nachbarn. Durch Funkenbildung fing schließlich die gesamte Wohnung Feuer und brannte aus. Wohnungsinhaber konnte sich retten Der 53-jährige Wohnungsinhaber konnte sich selbstständig ins Freie retten. Möglicherweise zog er sich aber eine Rauchgasvergiftung zu, deshalb wurde er vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Feuerwehr Tuttlingen verhinderte Schlimmeres Die Feuerwehr Tuttlingen war mit zahlreichen Einsatzfahrzeugen von Ort. Ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen konnte die 26 Feuerwehrleute verhindern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 70.000 Euro.