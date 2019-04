Nach einer groß angelegten Razzia im Land sind vier Männer verhaftet worden, die mit Drogen handeln - einer kommt aus Bad Wildbad (Kreis Calw). Gegen zwei wurde Haftbefehl erlassen.

60 Kilogramm Marihuana, fast 50.000 Euro Bargeld und eine Cannabis-Zuchtanlage fand die Polizei bei einem der Dealer. Die Durchsuchung bei einem 48-jährigen Mann in Bad Wildbad förderte kiloweise Marihuana und sogar eine scharfe Schusswaffe samt Munition zu Tage. Die Staatsanwaltschaft Tübingen spricht von gewerbsmäßigem Handel in nicht geringer Menge.

Hundert Polizisten im Einsatz



Bei weiteren Beschuldigten aus dem Kreis Böblingen und dem Ortenaukreis entdeckte man Ecstasy-Tabletten und Anlagen mit Marihuana-Pflanzen. Zwei Verdächtige kamen in Untersuchungshaft. Zwei weitere wurden gegen Auflagen wieder auf freien Fuß gesetzt, teilte die Polizei mit. An der Razzia am Montag waren über hundert Polizisten aus Karlsruhe beteiligt. Vorausgegangen war ein angebahntes Rauschgiftgeschäft am Montag in Bad Wildbad, bei dem 20 Kilo Drogen verkauft werden sollten.