per Mail teilen

Das Textilunternehmen Trigema in Burladingen (Zollernalbkreis) feiert am Samstag seinen 100. Geburtstag. Firmenchef Wolfgang Grupp hat jede Menge Prominenz auf seiner Gästeliste.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann und EU-Kommissar Günther Oettinger haben ihr Kommen zugesagt. Schlagersängerin Helene Fischer wird auftreten. Die hat Firmenchef Grupp als Stargast gebucht. Insgesamt kommen 1.500 Gäste zur Geburtstagsfeier auf die Alb. Im Rahmen des Firmenjubiläums werden auch langjährige Mitarbeiter von Trigema geehrt.

"Wir sind ein nettes Team. Meine Familie und alles." Trigema-Chef Wolfgang Grupp

Vor einiger Zeit hat Grupp verkündet, dass eines seiner beiden Kinder das Unternehmen übernehmen wird. Die Entscheidung welches und wann, will er aber nicht beim Firmenjubiläum bekannt geben, betont er im Gespräch mit dem SWR. "Jeder hat seine Aufgaben. Ich brauche meine Kinder und meine Frau und die brauchen mich auch. Warum soll ich aufhören?" so Grupp in einem SWR-Interview.

Firmengeschichte

Im November 1919 kauften die Brüder Josef und Eugen Mayer eine stillgelegte Burladinger Fabrik. Nach einer kurzen Zeit des Aufbaus trennten sich die Brüder 1922 wieder. Der bestehende Betrieb wurde aufgeteilt. Josef Mayer führte als Alleininhaber die Firma Mechanische Trikotwarenfabrik Gebr. Mayer KG weiter. In den 50iger Jahren übernahm Schwiegersohn Franz Grupp die Leitung Unternehmens. 1969 trat Wolfgang Grupp die Nachfolge seines Vaters Franz Grupp an.