Die Tübinger Verbrauchermesse "für die familie" ist mit einer miserablen Bilanz zu Ende gegangen. Es kam nur die Hälfte der Besucher. Grund sei das Coronavirus, so der Veranstalter.

Es ist ein harter Schlag für den Veranstalter der Tübinger Verbrauchermesse "für die familie" (fdf), Michael Bartmann. Der wollte die Menschen durch Vorsichtsmaßnahmen dazu bringen, einen Messebesuch zu riskieren. Doch das Desinfektionsmittel in den Toiletten half wenig. Die Messebilanz ist verheerend. Nur 36.000 Besucher seien in diesem Jahr zur Tübinger Verbrauchermesse "für die familie" gekommen, so Bartmann.

" Für uns als Messe ist es ein sehr herber wirtschaftlicher Einschlag. Wir werden es verarbeiten können, aber es ist sehr, sehr heftig." Organisator der Messe "für die familie" Michael Bartmann

Er könne die Verluste irgendwie ausgleichen, sagt Bartmann. Doch für die Aussteller drohe Corona zum Problem zu werden. Viele seien Familienunternehmen. Beispielsweise die Biberacher Firma Hoch Lederaufbereitung. Sie kommt wohl mit einem blauen Auge davon. Er habe Gott sei Dank genug Aufträge, die er auch ohne Messe direkt von Kunden erhalte, so Firmenchef Thomas Hoch. Wenn er allein von den Messen abhängig wäre, müsste er jetzt wohl einen Kredit aufnehmen. Denn nicht nur in Tübingen lief es für seine Firma schlecht, auch in Kassel und Erfurt gab es parallel dazu Messen, die ebenfalls ein schlechtes Ergebnis erzielten.

Messeveranstalter "für die familie" zieht schlechte Bilanz Weniger als die Hälfte der Besucher sind in diesem Jahr zur Tübinger Verbrauchermesse "für die familie" gekommen. Der Veranstalter Michael Bartmann ist geschockt.

Sportveranstaltungen vor weniger Zuschauern

Auch viele Sportveranstaltungen in der Region laufen derzeit vor gelichteten Rängen ab. Die Rottenburger Volleyballer verzeichneten beim Heimspiel gegen Friedrichshafen vor einer Woche 400 Zuschauer weniger als sonst – vermutlich wegen Corona. Die Tübinger Zweitliga Basketballer "Tigers Tübingen" hatten in der letzten Zeit wegen ihrer schlechten Leistung ohnehin weniger Zuschauer. Corona ließ die Ränge beim Heimspiel am Sonntagabend dann noch leerer werden.

Keine Selfies und Autogramme mit Spielern

Ein ganz anderes Bild bot sich am Samstagabend in der Sparkassenarena in Balingen. Dort spielte Handball-Erstligist HBW Balingen-Weilstetten gegen Minden in einer mit 2350 Zuschauern quasi ausverkauften Halle. Und das, obwohl am Freitag im Zollernalbkreis große Verunsicherung geherrscht hatte. Das Landratsamt hatte ein Krisentreffen einberufen, nachdem bekannt geworden war, dass sich 11 Menschen aus dem Kreis beim Skifahren in Südtirol mit Corona infiziert hatten. Das Gesundheitsamt empfahl, alle Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern abzusagen. Deshalb gab es auch beim Balinger Handballverein große Verunsicherung. Dessen Geschäftsführer Wolfgang Strobel telefonierte davor jeden Tag mit Oberbürgermeister und Landrat. Es sei ein ständiges hin und her gewesen.

"Ich war froh, dass sowohl unser OB als auch unser Landrat deeskalierend wirken und Vernunft haben walten lassen. So haben wir einen guten Mittelweg gefunden zwischen der Vollkatastrophe, das Spiel abzusagen, und gar nichts zu machen". Geschäftsführer der Balinger Handballer Wolfgang Sttrobel

Als Lösung wurden dann Hinweisschilder zum richtigen Niesen und Händewaschen aufgehängt. Außerdem sollte kein Publikumskontakt stattfinden. Spieler durften keine Selfies mit den Fans machen und Autogramme fielen auch aus.