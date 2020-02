"Nauf auf’d Stang" ist das Motto beim Bräuteln am Fasnetsdienstag in Sigmaringen. Ausgewählte Personen werden auf der Stange zum Marktbrunnen getragen. Mit dabei unser Narromobil.

Das Bräuteln in Sigmaringen ist fast 300 Jahre alt und lockt jedes Jahr am Fasnetsdienstag zahlreiche Besucher in die Zollernstadt. Der Brauch ist auch der Höhepunkt der Bräutlingsgesellschaft. Da werden frisch Vermählte oder Hochzeitsjubilare auf gepolsterten Stangen um den Marktbrunnen getragen. Unter den 30 Bräutlingen gibt es in diesem Jahr eine Rarität: das Ehepaar Elfriede und Günther Cornelius, die eiserne Hochzeit gefeiert haben, also 65 Jahre verheiratet sind.