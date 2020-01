Bürgermeister sind schwer aus dem Amt zu entfernen

Ohne sein Rücktrittsgesuch kann die Amtszeit eines Bürgermeisters in Baden-Württemberg nur unter besonderen Voraussetzungen beendet werden. Die Aufsichtsbehörden, also Landratsämter und Regierungspräsidien, haben dazu wenig Mittel an der Hand. Geregelt ist das Prozedere in Paragraf 128 der Gemeindeordnung. Demzufolge kann das zuständige Verwaltungsgericht die Amtszeit eines Bürgermeisters für beendet erklären, wenn er den Anforderungen seines Amts nicht gerecht wird, dadurch erhebliche Missstände eintreten und andere Maßnahmen nicht ausreichen.