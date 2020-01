per Mail teilen

Für Dessous und Funktionswäsche scheinen Frauen und Männer gerne Geld auszugeben. Die Firma Mey aus Albstadt (Zollernalbkreis) hat erstmals die 100-Millionen-Euro-Umsatz-Marke durchbrochen.

Einen Umsatz von 103 Millionen Euro - soviel hat die Mey-Unternehmensgruppe bislang nicht erwirtschaftet, teilte das Unternehmen mit. Damit sei 2019 eines der erfolgreichsten Jahre der Firmengeschichte gewesen. In den vergangenen sechs Jahren habe das Familienunternehmen seinen Umsatz um mehr als 50 Prozent steigern können.

Die Stoffe werden am Firmenhauptsitz in Albstadt-Lautlingen gefertigt Mey Pressestelle

Nachtwäsche und "Drunterhemd" gefragt

Besonders gut laufe es bei den Damen in den Segmenten moderne Nachtwäsche und Dessous. Bei den Männern profitiere Mey vom Erfolg des "Drunterhemds", eines speziellen Business-Unterhemds, sagte eine Unternehmenssprecherin dem SWR.

Mey will auf französischen Markt

Seit vergangenem Jahr verkauft Mey seine Wäsche auch in Nordamerika und Italien. 2020 will das Unternehmen zudem auf dem französischen Markt starten. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.000 Mitarbeiter. 60 Prozent davon in Deutschland.

Mey fertigt nach eigenen Angaben einen Großteil der Stoffe am Firmenhauptsitz in Albstadt-Lautlingen. Hier liege das gesamte, in Jahrzehnten erworbene Fachwissen.