Der Bundestagsabgeordnete Cem Özdemir (Grüne) ist in Tübingen für die "Rede des Jahres" ausgezeichnet worden. Er hatte in einer "fulminanten Rede" die AfD auseinander genommen.

Özdemir hatte in der Rede im Bundestag am 22. Februar 2018 mit der AfD abgerechnet. "Sie wollen bestimmen, wer zu Deutschland gehört und wer nicht", so gebürtige Bad Uracher. Einer Partei, deren Mitglieder ihm immer wieder Drohmails schreiben und ihn am liebsten abschieben würden, wie der 52-Jährige sagt. Er warf der Partei vor, sie verachte Deutschland im Grunde, denn sie verachte die Werte, für die man Deutschland in der ganzen Welt respektiere: Meinungsfreiheit, Vielfalt, Erinnerungskultur.

Dauer 5:38 min Özdemir ist in Tübingen für Rede im Bundestag ausgezeichnet worden Der Bundestagsabgeordnete Özdemir hatte am 22. Februar 2018 im Bundestag eine emotionale Rede gehalten. Darin attackierte er die AfD-Fraktion, die beantragt hatte, den gerade aus der türkischen Haft entlassenen Journalisten Deniz Yücel zu maßregeln.

Will sich Heimat nicht kaputt machen lassen

Nach Ansicht der Rhetoriker an der Universität Tübingen hat Özdemir engagiert und glaubwürdig Bad Urach als seine Heimat definiert - eine Heimat, die er sich nicht von der AfD kaputt machen lasse. Die Jury wertet Özdemirs Rede als Plädoyer für eine offene Gesellschaft, gegen Ausgrenzung und Spaltung. Özdemir widmete den Preis für die Rede des Jahres einem seiner Deutschlehrer - denn der habe ihm, dem Kind türkischer Arbeiter mit einer fünf in Deutsch geholfen, eine solche Rede heute überhaupt halten zu können.

Seit 1998 vergibt das Seminar für Allgemeine Rhetorik die Auszeichnung "Rede des Jahres". Mit diesem Preis würdigen die Tübinger jährlich eine Rede, die politische, soziale oder kulturelle Diskussion entscheidend beeinflusst hat.