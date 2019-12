Bosch will in Reutlingen offenbar mehr Stellen abbauen als gedacht. 500 Beschäftigte sollen zusätzlich zur Altersfluktuation gehen. Das wurde auf einer Betriebsversammlung bekannt.

Belegschaft und Betriebsrat waren bisher davon ausgegangen, dass der geplante Stellenabbau um 500 Mitarbeiter teilweise durch natürliche Fluktuation geschafft werden sollte, also auch durch Mitarbeiter, die in Rente gehen.

"500 plus X"

Doch Bereichsvorstand Andreas Fischer aus der Bosch-Führungsetage stellte bei der Betriebsversammlung am Donnerstag klar: Die Zahl 500 plus X verstehe sich als zusätzlicher Stellenabbau zur natürlichen Fluktuation. Entsprechend emotional wurde es auf der Betriebsversammlung, berichten Teilnehmer. Bosch will an mehreren Standorten wie in Reutlingen Stellen einsparen.

Bei Bosch in Reutlingen werden mehr Stellen abgebaut als bislang gedacht. SWR Harry Röhrle

Unklare Zukunft

Als Grund wird genannt, dass weniger Autos mit Verbrennungsmotoren verkauft werden. Verhandlungen, wie man mit dem geplanten Stellenabbau umgeht, sind laut Betriebsrat bereits im Gange. Die nächste Betriebsversammlung soll am kommenden Mittwoch stattfinden.