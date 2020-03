Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden: Wenn der Grenzwert für Stickstoffdioxide wie in Reutlingen absehbar eingehalten werden kann, drohen keine Fahrverbote.

Dauer 2:36 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Diesel-Fahrverbot: Alle Seiten mit Urteil zu Reutlingen zufrieden Der Oberbürgermeister von Reutlingen, Thomas Keck (SPD), betrachtet das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig als großen Erfolg. Er gehe davon aus, dass es in Reutlingen weiterhin keine Fahrverbote geben werde.

Die Stadt Reutlingen muss ihren Luftreinhalteplan überarbeiten. Auf Fahrverbote kann sie dabei aber verzichten. Mit diesem Urteil änderten die Richter des Bundesverwaltungsgerichts am Donnerstag ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Mannheim ab. Ein Dieselfahrverbot sei anders als vom VGH angenommen nicht zwingend, so die Richter. Sie betonten, dass es auf die Verhältnismäßigkeit ankomme. Reutlingen rechnet damit, den Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in diesem Jahr einzuhalten.

Verkehrsminister Hermann sieht Land auf dem richtigen Weg

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) begrüßte das Urteil und sagte, das Urteil habe Klarheit geschaffen und die Grenzwertdebatten beendet. "Das Bundesverwaltungsgericht hat zugleich klargemacht, dass auf Verkehrsverbote verzichtet werden kann, wenn es eine Prognose auf hinreichend sicherer Grundlage gibt, dass der Grenzwert in Kürze eingehalten werden kann." Nach einem aktuellen Gutachten werde Reutlingen den Grenzwert 2020 einhalten. Während in Baden-Württemberg im Jahr 2018 noch in 14 Städten die Grenzwerte für NO2 überschritten wurden, war dies laut Hermann im Jahr 2019 nur noch in vier Städten der Fall.

Auch Umwelthilfe spricht von Erfolg

Geklagt hatte die Deutsche Umwelthilfe (DUH). Auch sie wertete das Leipziger Urteil als Erfolg und begrüßte die Klarstellung des Bundesverwaltungsgerichts. "Es ist ein guter Tag für die Gesundheit", sagte DUH-Anwalt Remo Klinger. "Das Urteil wird sich auf andere Städte auswirken, wo es auch Grenzwertüberschreitungen gibt."

VGH-Urteil hinfällig

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte vor knapp einem Jahr entschieden, dass der Luftreinhalteplan für Reutlingen überarbeitet werden muss. Dieser reiche nicht aus, um den EU-Grenzwert für Stickstoffdioxid so schnell wie möglich einzuhalten. Dafür seien Fahrverbote nötig, so das Gericht damals. Gegen dieses Urteil hatten das Land und die Stadt Reutlingen Revision eingelegt.

Dauer 1:02 min Reutlingen könnte ohne Diesel-Fahrverbote auskommen Der Luftreinhalteplan für Reutlingen muss überarbeitet, aber nicht zwingend um Diesel-Fahrverbote ergänzt werden.

Bundesrecht versus Europarecht

In Leipzig ging es für das Land allerdings um mehr als nur die Frage, ob der Luftreinhalteplan von Reutlingen wirkt oder nicht. Baden-Württemberg wollte durch die Verhandlung auch die Verhältnismäßigkeit von Diesel-Fahrverboten grundsätzlich klären lassen. Die Bundesregierung hatte 2019 das Bundesimmissionsschutzgesetz geändert, um die Folgen von Fahrverboten in deutschen Städten möglichst gering zu halten. Demnach kommen Fahrverbote "in der Regel" nur dort in Betracht, wo mehr als 50 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft gemessen werden.

Signalwirkung des Urteils vor allem für Stuttgart

Die Entscheidung des höchsten deutschen Verwaltungsgerichts in Leipzig dürfte wegen ihres grundsätzlichen Charakters Auswirkungen auf die Debatte vor allem in Stuttgart haben. Im Jahresmittel 2019 waren am Stuttgarter Neckartor 53 Mikrogramm Stickstoffdioxid-Belastung gemessen worden - im Vorjahr waren es noch 71 Mikrogramm. Die grün-schwarze Landesregierung will keine flächendeckenden Fahrverbote für Euro-5-Diesel einführen, wie es sie bereits für Diesel-Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 4 und schlechter gibt. Verbote für Euro-5-Diesel gibt es in Stuttgart nur an besonders belasteten Stellen wie dem Neckartor.

Die Luft in Baden-Württembergs Städten ist im vergangenen Jahr deutlich besser geworden. Laut Verkehrsministerium wurde 2019 nur noch in vier Städten der Grenzwert für die Belastung mit Stickstoffdioxid überschritten: in Stuttgart, Heilbronn, Reutlingen und Mannheim. Im Jahr 2018 wurde der Grenzwert noch in 13 Städten im Land gerissen.