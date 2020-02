Die Frauenrechtsorganisation "Terre de Femme" will weiterhin in Tübingen ein Filmfestival mit Frauenthemen veranstalten. In kleinerer Form. Vom fünften bis siebten März werden im Kino Museum Spiel- und Dokumentarfilme über die Schicksale von Frauen aus dem Kongo, Italien und den USA gezeigt. Nach dem Wegzug von "Terre de Femme" von Tübingen nach Berlin wurde auch das Filmfestival Frauenwelten in die Bundeshauptstadt verlegt. mehr...