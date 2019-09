In Calw wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Die Wahlberechtigten der rund 23.000 Einwohner zählenden Stadt können sich zwischen vier Kandidaten entscheiden. Der parteilose Amtsinhaber Ralf Eggert, der seit 2011 Rathauschef ist, stellt sich nicht mehr zur Wiederwahl. Er hatte dies unter anderem mit der Einstellung einiger Stadträte begründet, "gegen so gut wie alles zu sein". Um den Chefsessel im Rathaus bewerben sich Anabel Hirsch, Gerd Kunzmann sowie Florian Kling (alle parteilos). Außerdem tritt Samuel Speitelsbach an, der als Dauerkandidat für viele Bürgermeisterwahlen bekannt ist - unter anderem ist er am Sonntag auch in Titisee-Neustadt am Start. Sollte die notwendige absolute Mehrheit verfehlt werden, wird am 13. Oktober erneut gewählt.