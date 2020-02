per Mail teilen

Rechtsextremismus und fehlende Verfassungstreue haben nach Ansicht des Kommandeurs des Calwer Kommandos Spezialkräfte (KSK) keinen Platz in der Eliteeinheit der Bundeswehr. Das sagte Brigadegeneral Markus Kreitmayr beim Neujahrsempfang in Calw. Es liege im Interesse der Einheit, die Aufklärung von Verdachtsfällen zu gewährleisten. Der Militärische Abschirmdienst geht seit Ende Januar rund 550 rechtsextremen Verdachtsfällen in der gesamten Bundeswehr nach.