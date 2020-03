Die Bundeswehr investiert rund sieben Millionen Euro in die Graf-Zeppelin-Kaserne in Calw. Nach Angaben des CDU-Bundestagsabgeordneten Fuchtel werden damit von März an Büroflächen gebaut. Insgesamt investiert der Bund in den kommenden Jahren 140 Millionen Euro in den Standort des Kommandos Spezialkräfte.