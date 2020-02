Die Narrenzunft hat die Strohpuppe an ihrem Narrenbaum in Burladingen (Zollernalbkreis) abgehängt. Sie hatte einen Asiaten mit einer Atemschutzmaske dargestellt. Im Internet und in Leserbriefen war der Zunft dafür Rassismus vorgeworfen worden. Die hatte laut eigenen Angaben mit dem sogenannten Latschari, aber keinerlei fremdenfeindliche Botschaft vermitteln wollen. Jetzt hängt nur noch eine weiße gesichtslose Figur am Narrenbaum.