Arbeitstreffen Bündnis Sicherer Hafen

Anfang Juni haben sich in Potsdam acht Kommunen zu dem Bündnis "Städte Sicherer Hafen" zusammen geschlossen. Inzwischen sind es um die 100. Das Ziel: Aus Seenot gerettete Geflüchtete aufnehmen. Von Anfang an mit dabei ist Rottenburg am Neckar. Dort haben sich am Dienstagabend die Bündnisstädte zum ersten Mal getroffen und Forderungen formuliert.