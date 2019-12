Auto und Haus in Reutlingen in Flammen

Brand in Innenstadt

In der Reutlinger Innenstadt ist am Sonntagmorgen ein Kleintransporter in Brand geraten, die Flammen griffen auf ein Gebäude über. Die Ursache ist noch unklar. Derzeit wird auch untersucht, ob der Brand durch Feuerwerkskörper verursacht wurde.