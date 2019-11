Der Elektrokonzern Bosch will an seinen Reutlinger Standorten 500 Beschäftigte entlassen. Das meldet die Gewerkschaft IG Metall am Donnerstag.

"Trotz vereinbarter Beschäftigungssicherung kündigt Bosch gravierenden Personalabbau an", so die Überschrift der IG Metall-Mitteilung vom Donnerstag. Die Firma habe in mehreren Informationsrunden die Beschäftigten der Reutlinger Standorte darüber informiert, dass 500 Beschäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren sollen.

Bosch in Reutlingen größter Arbeitgeber

In Reutlingen beschäftigt Bosch rund 8.000 Mitarbeiter und ist damit der größte Arbeitgeber in der Stadt. Mit den angekündigten Entlassungen mache Bosch mit beim derzeitigen "kopflosen Personalabbau im Ländle", so die örtliche IG Metallchefin Tanja Grzesch. Mit den Worten "Wer Wind säht, wird Sturm ernten", kündigt Grzesch Konsequenzen an.

Am Donnerstagnachmittag lädt die IG Metall zu einem Pressegespräch mit Betriebsräten von Bosch ein. Hier werden dann weitere Details zum Stellenabbau bekanntgegeben.