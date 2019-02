Der schreckliche Angriff wird noch einmal verhandelt. Vor etwa zwei Jahren war eine alte Frau von einem Kangal tödlich verletzt worden. Die Hundebesitzer wurden verurteilt und gingen in Berufung - am Mittwoch wird verhandelt.

Das Landgericht Hechingen (Zollernalbkreis) verhandelt am Mittwoch den Berufungsprozess. Ein an einem Haus angeleinter, aber unbeaufsichtigter Hund der Rasse Kangal hatte sich im Mai 2017 in Stetten am kalten Markt losgerissen, eine 72-jährige Frau auf der Straße angefallen und totgebissen.

Halsband war brüchig

Das Amtsgericht Sigmaringen hatte die Halter des Hundes im vergangenen Sommer wegen fahrlässiger Tötung zu Bewährungsstrafen verurteilt: Eineinhalb Jahre für die Frau, bei der der Hund lebte, und zwei Jahre für ihren Mann, der ihr das Tier gebracht hatte. Außerdem sollten sie je 100 Sozialstunden leisten. Die Angeklagten hätten erkennen müssen, dass das Halsband brüchig war, hieß es im Urteil des Amtsgerichts.

Juli 2018: großer Medienrummel beim ersten Prozess am Amtsgericht Sigmaringen. SWR Andrea Schuster

Beide Angeklagten haben Berufung eingelegt. Jetzt muss das Landgericht entscheiden, ob der tödliche Angriff hätte verhindert werden können. Ihr Verteidiger hatte Freispruch gefordert. Damit wird jetzt der Prozess von der nächst höheren Instanz, dem Landgericht Hechingen, neu aufgerollt. Es sind drei Verhandlungstermine angesetzt.