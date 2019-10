per Mail teilen

Ein riesiger Drache prangt an einer alten Fabrikhalle in Balingen (Zollernalbkreis). Ein Graffiti-Künstler hat ihn gemalt und dafür viel Lob erhalten. Jetzt soll das Graffiti weg.

Dauer 2:19 min Kann der Drache bleiben? Pietätlos oder passend? Darüber wird in Balingen derzeit gestritten. Streitobjekt ist eine alte Halle, in der im Zweiten Weltkrieg KZ-Häftlinge für die Nazis arbeiteten. Ein Münchner Sprayer hat ein riesiges Graffito darauf gesprüht. Doch darf das auf einem Kulturdenkmal bleiben?

Das Bild mit dem Drachen ist seit Juni an der Wand der Balinger Schwelhalle. Es ist so groß wie zwei Tennisplätze und schon von Weitem zu sehen. Der Münchner Graffiti-Künstler Markus Müller alias WON ABC sprayte es im Rahmen der Ausstellung "Revolte! Creative Urban Art". Das Landesamt für Denkmalpflege will, dass das Graffiti jetzt entfernt wird.

Halle ist Kulturdenkmal?

Der Grund: Die Halle im Balinger Stadtteil Frommern ist seit kurzem als Kulturdenkmal eingestuft. Sie war Teil einer Ölschieferfabrik der Nationalsozialisten. Die Stadt Balingen will nun Kontakt zum Landesamt aufnehmen. Sie war der Meinung, dass das Gebäude noch ein Prüffall sei.

Die Schwelhalle ist Privateigentum. Gemeinsam mit einer Werbeagentur hat der Besitzer sie vor dem Verfall gerettet.