Als Reaktion auf Missstände in verschiedenen deutschen Schlachthöfen hat das baden-württembergische Landwirtschaftsministerium 40 Schlachthöfe im Land überprüft. Darunter auch Betriebe in Rottenburg, Balingen, Gammertingen (Kreis Reutlingen) und Villingen-Schwenningen. Nach Angaben des Ministeriums wurde in keinem der Schlachthöfe ein offensichtliches Fehlverhalten im Umgang mit den Schlachttieren festgestellt. Es gab aber Mängel bei den Arbeitsabläufen und der Dokumentation der Schlachtungen. Inzwischen seien diese Mängel überwiegend behoben.