per Mail teilen

In einer Balinger Gaststätte hat es am Montag gebrannt. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden eine kleinen qualmenden Kohlehaufen im Keller des Hauses. Außerdem lag eine Tasche neben der Feuerstelle. Sie gebe Hinweise auf einen polizeibekannten Balinger, so die Polizei.