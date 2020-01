Familie Finkbeiner trauert um abgebranntes Stammhaus der Traube Tonbach

Heiner Finkbeiner und seine Familie trauern um das 230 Jahre alte Stammhaus der "Traube Tonbach", das in der Nacht zum fünften Januar komplett zerstört wurde. Das Feuer legte die drei Restaurants, darunter das Gourmet-Restaurant "Schwarzwaldstube" in Schutt und Asche.

Heiner Finkbeiner schaut trotzdem konsequent nach vorne und will in einem Jahr wieder eröffnen - was für ein Kraftakt kommt da auf die Familie zu?