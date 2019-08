per Mail teilen

Im ersten Halbjahr 2019 ist auf der Schwäbischen Alb die Zahl der Touristen gestiegen. Doch die Zahl der Übernachtungen blieb gleich. Fast 2,7 Millionen Übernachtungen auf der Schwäbischen Alb zählte das Statistische Landesamt. Dass die Zahl der Übernachtungsgäste im Vergleich zu 2018 nicht gestiegen ist, liege daran, dass immer weniger Geschäftsreisen auf die Alb gehen würden, so der Geschäftsführer des Tourismusverbandes Schwäbische Alb, Louis Schumann. Die Touristenzahlen seien hingegen im ersten Halbjahr gestiegen und hätten dies aufgefangen. Da die Statistik nur Unterkünfte ab zehn Betten in ihre Zahlen einbezieht, dürfe man sogar von einem besseren Wert ausgehen, so Schumann.