Der Grünen-Bundespolitiker Cem Özdemir aus Bad Urach (Kreis Reutlingen) muss sich in diesem Jahr vor dem Stockacher Narrengericht verantworten. Mit Özdemir werde ein scheinbar allseits beliebter, tatsächlich jedoch hochumstrittener Politiker vorgeladen. Er habe sich "mit seiner gefürchteten und manchmal nervigen, gar herabwürdigenden Schwertgosch immer wieder und im wahrsten Sinne um Kopf und Kragen geredet", hieß es zur Begründung. Das Stockacher Narrengericht tagt traditionell am Schmotzige Dunschtig, in diesem Jahr am 20. Februar.