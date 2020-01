Ein 18-jähriger Mann hat in der Nacht zum Sonntag bei Bad Urach im Kreis Reutlingen für einen größeren Rettungseinsatz gesorgt. Er war beim Wildpinkeln einen Hang hinabgestürzt. Laut Polizei war der 18-Jährige gegen zwei Uhr am Sonntag Morgen als Beifahrer bei Bad Urach in einem Auto unterwegs. An der Hülbener Steige verspürte er plötzlich ein dringendes Bedürfnis und bat den Fahrer kurz anzuhalten. Er kletterte über die Leitplanke, doch anstatt sich zu erleichtern verlor er das Gleichgewicht und stürzte einen etwa 20 Meter tiefen Abhang hinunter. Mehrere Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bergwacht und Rettungsdienst sowie der Polizei konnten den jungen Mann schließlich bergen. Der 18-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.