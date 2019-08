per Mail teilen

Ein Unbekannter hat in Bad Rippoldsau-Schapbach (Kreis Freudenstadt) eine unbekannte Flüssigkeit in einen Bach laufen lassen. Durch die offensichtlich giftige Flüssigkeit verendeten auf einer Länge von einem Kilometer mehrere Fische. Die Polizei ermittelt, das Veterinäramt und das Wasserwirtschaftsamt sind in die Ermittlungen eingeschaltet.