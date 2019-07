Über 4.000 Besucher sind am Pfingstwochenende zum Missionsfest in Bad Liebenzell im Kreis Calw gekommen. In seiner Ansprache kritisierte der Direktor der Liebenzeller Mission, Pfarrer Johannes Luithle, jede Form von Extremismus und Antisemitismus. Man sage kompromisslos Nein, wenn Menschen mit anderer Hautfarbe, politischer Einstellung oder religiöser Überzeugung verachtet und verfolgt würden, so Luithle.