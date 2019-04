Ein junger Autofahrer hat am Sonntag bei Tübingen einen 18-jährigen Fußgänger angefahren. Der Autofahrer flüchtete und kam später an den Unfallort zurück. Der Fußgänger starb.

Ob der 18-Jährige noch am Leben wäre, wenn sich der Autofahrer nicht von der Unfallstelle entfernt hätte, kann die Polizei derzeit nicht sagen. Der Fahrer - selbst erst 24 Jahre alt - war am frühen Sonntagmorgen zwischen Hirschau und Wurmlingen unterwegs und erfasste mit seinem Auto den jungen Mann, der am rechten Fahrbahnrand entlang ging. Der Fußgänger wurde in den Straßengraben geschleudert. Der Autofahrer fuhr davon. Erst über eine Stunde später kehrte er mit zwei Bekannten zur Unfallstelle zurück und alarmierte die Polizei. Polizisten und Notärzte haben versucht, den 18-Jährigen zu reanimieren, er starb aber laut Polizei noch an der Unfallstelle.

Dem Fahrer wurde Blut abgenommen, um festzustellen, ob er betrunken war. Auch seinen Führerschein musste er abgeben. Die Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen aufgenommen.