Boykottaufrufe, Propaganda und Betriebsverbote. Das NS-Regime hat jüdische Kaufleute systematisch enteignet. Wie und auf welche Weise zeigt jetzt eine Ausstellung in Hechingen.

Ausstellung über Ausplünderung der Juden in Hechingen

Ausgrenzung, Raub und Vernichtung. Die wirtschaftliche Ausplünderung der jüdischen Bevölkerung während der Zeit des Nationalsozialismus war grausam und vielfältig. Die Ausstellung in der Alten Synagoge in Hechingen wirft einen Blick auf die Verflechtungen in der Region und zeigt Einzelschicksale aus dem Zollernalbkreis.

Gemeinsames Buch als Grundlage

Grundlage der Wanderausstellung ist das Buch "Ausgrenzung - Raub - Vernichtung: NS-Akteure und Volksgemeinschaft" gegen die Juden in Württemberg und Hohenzollern 1933 - 1945". Es ist ein Gemeinschaftswerk des Gedenkstättenverbunds Gäu-Neckar-Alb e.V., des Landesarchivs Baden-Württemberg und der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg.

Die Ausstellung dauert bis Ende März.