In Albstadt-Ebingen ist es in der Nacht zum Sonntag offenbar zu einem Gewaltverbrechen gekommen. Wie der "Schwarzwälder Bote" berichtet, gab es vor einem Gemeindehaus eine tätliche Auseinandersetzung. Am Tatort habe ein blutverschmierter Stein gelegen. Die Polizei wollte sich wegen der laufenden Ermittlungen zu dem Vorfall nicht äußern. Am Montag soll es erste Informationen von der Staatsanwaltschaft geben.