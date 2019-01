In einem Mehrfamilienhaus in Albstadt-Ebingen (Zollernalbkreis) hat es Freitagabend gebrannt. Laut Polizei war das Feuer in einem Badezimmer im Obergeschoss durch einen Heizlüfter ausgebrochen. Der entstandene Schaden wird nach ersten Schätzungen auf 30.000 Euro geschätzt. Das restliche Gebäude wurde nicht in Mitleidenschaft gezogen.