Reis ist für über die Hälfte der Weltbevölkerung das wichtigste Grundnahrungsmittel. Doch die Klimaerwärmung gefährdet den Anbau, so Forscher der Universitäten Tübingen, Stanford und Bayreuth.

Die Wissenschaftler kommen zu alarmierenden Ergebnissen: Um bis zu 40 Prozent könnte die Reisernte in den nächsten 80 Jahren zurückgehen. Bisher waren Forscher davon ausgegangen, dass der Klimawandel die Erntemenge um bis zu 15 Prozent mindern könnte.

Die Arsenbelastung auf vielen Reisfeldern ist laut Studie hoch dpa Bildfunk Luo Dafu

Arsen belastet Böden

Neben den sinkenden Erträgen sei die Versorgung mit Reis auch durch eine steigende Arsenbelastung gefährdet. Der Reis könnte deutlich über die heutigen EU-Grenzwerte hinaus mit dem giftigen Halbmetall belastet sein, so die Wissenschaftler der Universitäten aus Tübingen, Stanford und Bayreuth. Denn in Asien, wo 97 Prozent der weltweiten Reisernte produziert werden, enthält das Grundwasser oft natürlicherweise Arsen. Durch die Bewässerung der Reisfelder reichere sich das Gift im Boden an, so die Studie.

Reispflanze nimmt Arsen auf

"Wir haben festgestellt, dass das Arsen aus dem Boden bei höheren Temperaturen und höherem Kohlendioxidgehalt der Luft verstärkt von den Reispflanzen aufgenommen wird", sagt Eva Marie Muehe von der Universität Tübingen. Durch das Arsen bilden sich die Reiskörner nicht richtig aus. Dadurch fallen die Ernten möglicherweise noch geringer aus.

Die neuen Studienergebnisse haben laut Muehe eine immense Bedeutung für die Einschätzung der Ernährungssicherheit großer Teile der Weltbevölkerung.