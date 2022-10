Das Amtsgericht Reutlingen hat das Auto einer 93-Jährigen aus Eningen (Kreis Reutlingen) beschlagnahmt. Die Hochbetagte wurde wiederholt beim Fahren ohne Führerschein erwischt.

Das Amtsgericht Reutlingen hat sich am Mittwoch mit einem eher ungewöhnlichen Fall befasst: Eine 93 Jahre alte Dame aus Eningen (Kreis Reutlingen) war wiederholt Auto gefahren, obwohl sie keinen Führerschein hat. Die hochbetagte, aber rüstige Rentnerin war im Juni mit ihrem Auto auf der B 312 Richtung Eningen unterwegs, obwohl ihr laut Strafbefehl bereits im vergangenen Jahr die Fahrerlaubnis wegen "mangelnder Eignung" entzogen wurde. Die Rentnerin hatte dagegen Einspruch eingelegt, sodass es zur Verhandlung vor dem Reutlinger Amtsgericht kam.

"Mein Nachbar ist 92 Jahre alt, nur ein Jahr jünger als ich und darf fahren, wohin er will - ich will nur fahren, um lebensnotwendige Dinge zu erledigen, nur im Umkreis von 17 Kilometern."

SWR Reporterin Luisa Klink war bei der Verhandlung vor Ort:

Schmale Rente und bewegtes Leben

In zahlreichen E-Mails an das Gericht schilderte sie, weshalb sie weiterhin Auto fahren wolle, nämlich, da sie keinen Schaden angerichtet habe. Zudem halte sie die Strafe in Höhe von 30 Tagessätzen a 50 Euro bei ihrer schmalen Rente für zu hoch. Die Mails waren alle klar und deutlich formuliert und zeigten die Verzweiflung der 93-Jährigen:

"Ich lebe unter der Armutsgrenze und habe das Gefühl, dass Frauen eher der Führerschein abgenommen wird als Männern im Alter."

93-Jährige kämpft für Selbstständigkeit

Auch wenn der Arzt die hochbetagte Dame noch als fähig zum Führen eines Fahrzeugs einstufte, kam die bearbeitende Sachbearbeiterin des Reutlinger Landratsamts zu einem für die Dame nicht zufriedenstellenden Ergebnis und ordnete im vergangenen Jahr die Entziehung der Fahrerlaubnis an.

Aus ihrem Lebenslauf, der bei Gericht verlesen wurde, ging hervor, dass die 93-jährige stets selbstständig war, weit gereist war und auch schon in Neuseeland oder in Melbourne in Australien gearbeitet hatte. Diese Selbstständigkeit wolle sie unbedingt behalten: "Mit einer Umkreisbeschränkung bin ich einverstanden, aber ich möchte alleine Geld abheben." Sie sei schon einmal bestohlen worden und vertraue daher niemandem ihre Karte mehr an, so die Rentnerin.

Richter zeigte sich unbeeindruckt

Der Richter zeigte sich weitgehend unbeeindruckt: "Auch im Alter werden Straftaten begangen - die Leute werden eben immer älter." Bei Personen über 90 Jahren löscht das Bundeszentralregister grundsätzlich die Eintragungen über Straftaten, deswegen habe er sich nochmal genau kundig gemacht.

Aus dem Strafregister, das verlesen wurde, ging hervor, dass die Dame erst im Alter straffällig wurde. Sie fuhr nicht nur ohne Führerschein, sondern klaute auch kleinere Dinge wie beispielsweise Bananen, Socken, zwei Packungen Cashewnüsse oder ein Deo.

Staatsanwältin stellte vorheriges Verfahren ein

Zuvor hatte eine Staatsanwältin ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen die Rentnerin eingestellt. Sie ging aufgrund der soeben beschriebenen Regelung des Bundeszentralregisters davon aus, dass die 93-Jährige sich noch nie strafbar gemacht hatte. Doch auch der Staatsanwalt in der aktuellen Verhandlung hatte plötzlich seine Zweifel - zumindest an der Verhandlungsfähigkeit der Dame: "Ganz wohl ist mir bei der Sache nicht", sagte er. Die Angeklagte ist nämlich beinahe taub, sodass ihr eine Justizfachangestellte alles aufschreiben musste.

Deswegen bekommt sie nun einen Pflichtverteidiger und die Hauptverhandlung wurde verschoben. Da der Richter allerdings davon ausging, dass die Rentnerin erneut ohne Führerschein fahren würde, wurde das Auto beschlagnahmt.