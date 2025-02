Wer rastet, der rostet – Das ist das Motto von Gudrun Steinmann. Neben ihrem Ehrenamt in der Kleiderkammer Mössingen hat die 80-Jährige noch viele andere Hobbys.

Gudrun Steinmann leitet seit 15 Jahren die Kleiderkammer der Diakonie-Sozialstation Mössingen . Dabei ist sie schon 80 Jahre alt. Doch ans Aufhören denkt sie noch lange nicht. Ganz im Gegenteil: Sie steckt ihr ganzes Herzblut in ihr Ehrenamt.

Gudrun Steinmann mag es ordentlich und sauber. Die Kleidung sortiert sie nach Größen und Farben. SWR

Obwohl die Kleiderkammer nur dreimal die Woche geöffnet hat, kommt Gudrun Steinmann fast jeden Tag hier her. "Die Kunden sagen, wenn Du keine Katze hättest, würdest Du in der Kleiderkammer auch übernachten", erzählt Gudrun Steinmann. Früher habe ihr Handy rund um die Uhr geklingelt. Heute nehme sie ab 21 Uhr an keine Anrufe mehr entgegen.

Aus Alt mach neu: 80-Jährige ist Schneiderin aus Leidenschaft

Die gebrauchte Kleidung wird von Kunden gespendet und kostenlos oder gegen eine geringe Spende wieder ausgegeben. Die Spender freuen sich über die Möglichkeit, ihre alten Sachen in der Kleiderkammer abgeben zu können. "Man muss nichts wegschmeißen, hier wird alles wiederverwertet", sagt Irena Stadelmaier. Sie ist Stammkundin der Kleiderkammer.

Gudrun Steinmann steht fast jeden Tag in der Kleiderkammer. Aufräumen, umräumen und dekorieren kostet Zeit. SWR Necla Süre

Für jeden Geschmack ist etwas Passendes in der Kleiderkammer zu finden. Kleidung, die den Kunden nicht passt, nimmt Gudrun Steinmann mit nach Hause. Dort kürzt sie Hosensäume, wechselt kaputte Reißverschlüsse und repariert geplatzte Nähte. Dabei geht sie akribisch vor. Nähen ist ihre Leidenschaft. Sie ist vom Beruf Schneiderin. Den Kunden macht sie eine große Freude mit den Änderungen.

"Gute Seele von Mössingen"

In Mössingen ist Gudrun Steinmann bekannt wie ein bunter Hund. "Sie ist unsere gute Seele. Sie schafft und macht in der Kleiderkammer, im Senioren-Internet-Café und im Albverein", lobt Irena Stadelmaier das soziale und ehrenamtliche Engagement von Gudrun Steinmann.

Gudrun Steinmann hat eine soziale Ader. Sie liebt es, Menschen zu helfen. SWR Necla Süre

Seit mehr als 10 Jahren setzt sie sich für barrierefreie Fahrrad- und Wanderwege in Mössingen ein. In diesem Jahr engagiert sie sich auch bei den Vesperkirchen. "Ich bin im Heim aufgewachsen und hatte eine harte Kindheit. Ich musste mich in meinem Leben immer durchboxen. Darum will ich anderen Menschen, die es im Leben schwer haben, helfen und Freude bereiten", so Gudrun Steinmann.

Raus in die Natur und Seele baumeln lassen

Wenn Gudrun Steinmann mal nicht in der Kleiderkammer ist, verbringt sie ihre Freizeit in der Natur. Dort kann sie abschalten und ihre Akkus wieder aufladen. Aber auch da ist sie mit voller Energie dabei, zum Beispiel beim Wandern und Fahrradfahren. Im Frühjahr und Sommer legt sie bis zu 150 km mit dem E-Bike und mehr als 30 km zu Fuß beim Wandern zurück. "Früher bin ich jede Woche Marathon gelaufen", erinnert sich Gudrun Steinmann.

Gudrun Steinmann auf ihrem E-Bike. Bis zu 150 km fährt sie an einem Tag. SWR Necla Süre

Ihre Freunde, Bekannte und Nachbarn sind begeistert von ihrem Lebensmut. "Wir machen zusammen viele Ausflüge. Sie ist immer für ein Abenteuer bereit. Man merkt ihr das Alter nicht an", sagt ihr Wanderfreund Yannick Maier.

Soll ich zu Hause herumsitzen? Nein, das ist nicht meine Sache. Ich will unter die Leute gehen.

Ob Wandern, Fahrradfahren oder Kleiderkammer - Gudrun Steinmann ist immer auf Achse. Ihr Engagement hält sie jung.