Ein 80-Jähriger hat Überfälle auf insgesamt vier Banken in Baden-Württemberg gestanden. Die Polizei hatte den Mann nach einem versuchten Bankraub Anfang Mai in Balingen (Zollernalbkreis) festgenommen.

Nachdem der 80 Jahre alte Bankräuber vergangene Woche in Balingen (Zollernalbkreis) auf frischer Tat ertappt und festgenommen wurde, gestand der Mann laut Staatsanwaltschaft weitere Überfälle. Der mittlerweile in Haft sitzende Senior habe zugegeben, Überfälle auf Banken in Freiburg und Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) im Jahr 2009 sowie 2012 eine Filiale in Rastatt getätigt zu haben. Alle Taten räumte er demnach ein.

Überfall in Balingen überführte den Täter

Vergangenen Donnerstag hatte der 80-Jährige eine Bank in Balingen mit einem vermeintlichen Bombenkoffer betreten. Er zwang eine der Angestellten, ihm mehrere Tausend Euro auszuhändigen. Beim Verlassen der Bank wurde er jedoch von der Polizei festgenommen und sitzt seither in Untersuchungshaft. Der Kofferinhalt hatte sich nach einer kontrollierten Sprengung als harmlos herausgestellt. Die Staatsanwaltschaft Hechingen und die Kriminalpolizei Rottweil werden voraussichtlich die weiteren Ermittlungen in allen vier Fällen übernehmen.