Die Polizei hat am Samstag auf einem Firmengelände in Oberndorf im Kreis Rottweil die Leiche eines 77-jährigen Mannes gefunden. Der nur leicht bekleidete Mann war in der Nacht zuvor als vermisst gemeldet worden. Wie die Polizei Konstanz und die Staatsanwaltschaft Rottweil mitteilen, war er wohl in einer hilflosen Lage. Anhaltspunkte für ein Verbrechen gebe es derzeit nicht.