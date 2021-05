per Mail teilen

Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg: Hermine Bareiss, verwitwet, zwei kleine Kinder, hat einen Traum. Sie möchte ein Hotel eröffnen. Und das in der damaligen Zeit, in der Frauen die Zustimmung ihrer Männer brauchten, wenn sie arbeiten wollten.

Hermine Bareiss ist eine starke Frau und setzt sich durch. Am 1. Mai 1951 eröffnet sie ihr Kurhotel Mitteltal mit sechs Doppelzimmern. Der Luxus: fließendes kaltes und warmes Wasser.

Das ist sie, die Pionierin und Gründerin des Hauses: Hermine Bareiss (1913-1996). Hotel Bareiss

Bareiss'sches Credo für die Gäste

"Es gibt kein Nein für den Gast", so ihr Credo. Das gilt noch heute und ist sicherlich mit einer der Gründe, warum sich die Gäste dort wohlfühlen. Von Anfang an werden Trends erahnt. Stillstand, sagt Hermann Bareiss, Grandseigneur des Hotels, bringt jedes Projekt zum Scheitern. Er hat das Hotel von seiner Mutter 1966 mehr oder weniger von heute auf morgen übernommen. Sie hatte gesundheitliche Probleme und schrieb ihrem damals 29-jährigen Sohn: "Komm heim, sonst verkaufe ich das Hotel."

Seit den 1970er Jahren konnte der Gast zwischen verschiedenen Restaurants wählen. Hotel Bareiss

Vom Kurhotel zur Luxusoase

1990 wurde aus dem Kurhotel Mitteltal das Hotel Bareiss im Schwarzwald inklusive Drei-Sterne-Restaurant. Neben dem modernen Blick haben die Hoteliers auch ein Herz für die Schwarzwald-Tradition. Sie lassen den uralten Morlokhof restaurieren, und in Obertal-Buhlbach richten sie einen Forellenhof ein.

Dritte Generation hat Pläne

Die Leitung ist zwischenzeitlich an die dritte Generation, an Britta und Hannes, übergegangen. Neue Pläne liegen in der Schublade. Sie reichen bis ins Jahr 2040.