Rund 6.000 Demonstrierende gegen Impfpflicht

Lautstark mit Musikboxen, Trillerpfeifen und Trommeln sind am Samstagabend wieder mehrere tausend Menschen in Reutlingen gegen eine Impfpflicht auf die Straße gegangen. Die Polizei geht in der Spitze von rund 6.000 Demonstrierenden aus. Nach der Kundgebung vor der Reutlinger Stadthalle zogen sie - die meisten ohne Schutzmaske - rund eineinhalb Stunden durch die Innenstadt. Die Versammlung verlief laut Polizei insgesamt friedlich. Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten meldete die Polizei keine. Sie begleitete den Zug durch die Stadt und stand an vielen Ecken zu Fuß, auf Pferden oder in Polizeiwagen beobachtend bereit. Es gab keine Gegendemonstration.