Bei einem Kaminbrand in einem Wohnhaus in Deißlingen-Lauffen im Kreis Rottweil hat die Feuerwehr eine Temperatur von 500 Grad gemessen. Starker Qualm und zwei Meter hohe Flammen waren am Montag aus dem Kamin gekommen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Sie geht davon aus, dass Glanzruß im Kamin die Ursache war. Verletzt wurde niemand.