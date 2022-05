Entschuldigung überfällig? Kretschmann, Kohla und der Radikalenerlass

per Mail teilen

Vor 50 Jahren erließen Bund und Länder den umstrittenen "Extremistenbeschluss", genannt "Radikalenerlass". Beamtin oder Beamter durfte nur werden, wer als verfassungstreu galt.

Winfried Kretschmann spricht nicht gerne darüber - der Reutlinger Wolfgang Kohla auch nicht. Beide haben Erfahrungen mit dem 1972 verabschiedeten Extremistenbeschluss gemacht: Während Kretschmann ihm aber nur beinahe zum Opfer fiel, und letztlich doch Lehrer werden durfte, hat der Staat es Wolfgang Kohla tatsächlich verwehrt, Lehrer zu werden.

Dass sie darüber nicht gerne sprechen, hat unterschiedliche Gründe: Während Kretschmann seine linksradikale studentische Vergangenheit inzwischen als Jugendsünde abtut, steht Wolfgang Kohla zu seiner damaligen Mitgliedschaft in der Deutschen Kommunistischen Partei, DKP. So unterschiedlich kann man mit seiner Vergangenheit umgehen - was vielleicht ja auch daran liegt, dass der eine Ministerpräsident wurde und der andere Kneipenwirt. Doch der Reihe nach...

Wurde fast Opfer des Radikalenerlasses: Winfried Kretschmann, der heutige Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Pressestelle SR/Hermann G. Abmayr, honorarfrei

1972. Willy Brandt (SPD) ist Bundeskanzler. Hans Filbinger (CDU und ehemaliges NSDAP-Mitglied) ist Ministerpräsident in Baden-Württemberg. Die Stimmung in Deutschland ist aufgeheizt: Studierende fordern Aufklärung über die Zeit des Nazi-Regimes, wollen ehemalige Nazis aus der Politik, aus den Unis, aus den deutschen Gerichten jagen. Die RAF entsteht - während Brandt die Aussöhnung mit dem Osten sucht, was bei Vielen die Angst vor kommunistischer Unterwanderung noch schürt.

Radikalenerlass soll Verfassungstreue des Beamtenapparates garantieren

Am 28. Januar 1972 tritt schließlich der Extremistenbeschluss in Kraft: Er besagt, dass jede Person, die in den Öffentlichen Dienst eintreten will, auf ihre Verfassungstreue hin überprüft werden soll. Das betrifft zum Beispiel Lehrer, Richter, Post- oder Bahnbeamte. Winfried Kretschmann ist so eine Person.

Winfried Kretschmanns linksradikale Studienzeit

Der Lehramtsstudent Winfried Kretschmann war an der Uni Hohenheim Vorsitzender des Allgemeinen Studierendenausschussen, kurz AStA. Und er war Mitglied der Hochschulgruppe des maoistisch orientierten Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KBW). Diese Mitgliedschaft brachte ihn ins Visier des Verfassungsschutzes, denn die Gruppe, die vom revolutionären China unter Mao Tse-tung schwärmte, galt als verfassungsfeindlich. Nach dem zweiten Staatsexamen durfte Winfried Kretschmann wegen Zweifeln an seiner Verfassungstreue zunächst nicht an einer staatlichen Schule unterrichten. Die Fürsprache des damaligen Rektors der Uni Hohenheim und anderer Unterstützer aus dem liberal-konservativen Lager sorgte dafür, dass er ein Jahr später doch baden-württembergischer Beamter auf Lebenszeit wurde.

Demo gegen Radikalenerlass, hier in München. Pressestelle SR/Hermann G. Abmayr, honorarfrei

Wolfgang Kohla und die Deutsche Kommunistische Partei

Anders erging es dem Reutlinger Lehramtsstudenten Wolfgang Kohla. Der war als Student zunächst in der SPD aktiv. Er warb auf Flugblättern zusammen mit anderen dafür, den Militärdienst zu verweigern. Er wollte Aufklärung über die Nazi-Zeit und die Verbindungen verschiedener Menschen zur NSDAP, trat schließlich der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes bei. So bekam er Kontakt, in die links-kommunistische Szene, erzählt er. Schließlich wurde er Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei, DKP. Als er 1975 ein Referendariat beginnen wollte, lehnte das Oberschulamt ihn wegen dieser Mitgliedschaft ab.

Der Reutlinger Wolfgang Kohla durfte wegen des Radikalenerlasses nicht Lehrer werden und eröffnete schließlich eine Kneipe privat

"Kohla in den Schuldienst" - Protestaktionen in Reutlingen

Die Ablehnung zog eine Welle des Protests nach sich. Einen Monat lang hätten Freunde in Reutlingen eine große Protest-Kampagne organisiert, erinnert sich Kohla. "Kohla in den Schuldienst" wurde in Unterschriftenaktionen gefordert. Als schließlich ein befreudenter SWF-Journalist einen Film über ihn drehte, sei das Kultusministerium eingeknickt. Er bekam ein Referendariat. Die Freude währte aber nur kurz: Nach dem Referendariat wurde Kohla die Verbeamtung verwehrt. Diesmal endgültig.

Berufsverbot wegen linker Gesinnung: Dies hatten viele Lehrerinnen und Lehrer in den 70er und 80er Jahren zu befürchten. Pressestelle SR/Hermann G. Abmayr, honorarfrei

Wolfgang Kohla trägt bis heute schwer daran, dass ihm sein Traumberuf, wie er sagt, verwehrt blieb. Weil er als Radikaler gesellschaftlich ausgegrenzt war, fand er nach dem Referendariat keine andere Anstellung. Es habe Schwarze Listen gegeben, meint er. Nur wenige hätten abgelehnten Lehrern eine Anstellung geboten. Schließlich wurde er Wirt. Seine Kneipe, die "Kaiserhalle", wurde in Reutlingen Kult.

Kretschmann, Kohla und die Aufarbeitung des Radikalenerlasses

Was sagen Kretschmann und Kohla heute zum Radikalenerlass? War er richtig? Oder sollte sich der Staat bei den Opfern entschuldigen? Willy Brandt bezeichnete den unter seiner Kanzlerschaft verabschiedeten Erlass einmal als "kardinalen Fehler". Kretschmann ist da vorsichtiger. Man könne nicht alle über einen Kamm scheren, sagte er kürzlich in einer ARD-Dokumentation. Da seien Fälle drunter gewesen, „die waren berechtigt, anderen nicht“. Manches liege in einem Zwischenbereich.

Eine generelle Rehabilitierung der vom Radikalenerlass betroffenen Personen lehnt er ab. Inzwischen benennt er aber das Unrecht, das der Staat etlichen Menschen damals angetan habe, und schließt eine Entschuldigung nicht mehr aus. Die Uni Heidelberg arbeitet seit 2018 an einer Studie zu den Auswirkungen des Radikalenerlasses in Baden-Württemberg. Deren Ergebnis soll bald vorliegen. Wenn es da ist, will Kretschmann entscheiden, wie es weiter geht.

Der Reutlinger Wolfgang Kohla hat wenig Hoffnung

Zumindest eine Entschuldigung des Landes - die hätte Wolfgang Kohla schon gerne. Dass er sie bekommt, kann er sich aber nicht vorstellen. Sprechen sie mich nicht auf Winfried Kretschmann und seinen Umgang mit seiner eigenen Vergangenheit und dem Radikalenerlass an, sagt er. "Sonst raste ich aus!"