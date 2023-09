50 Jahre Marc Cain - Wie geht es weiter?

per Mail teilen

Das Label ist weltweit gefragt. Jetzt feiert Marc Cain aus Bodelshausen sein 50-jähriges Bestehen. Gründer und Chef Helmut Schlotterer will den Konzern seinen Beschäftigten übergeben.

Das internationale Modeunternehmen Marc Cain hat am Donnerstag sein 50-jähriges Jubiläum gefeiert. Derzeit gehört der Konzern aus Bodelshausen (Kreis Tübingen) noch seinem Gründer Helmut Schlotterer. Doch er will ihn an seine Beschäftigten übergeben. Wie das konkret abläuft, ist derzeit offen.

Betrieb soll an Mitarbeiterstiftung gehen

Schlotterers Plan ist es, eine Mitarbeiterstiftung zu gründen. Damit will er das Stimmrecht auf seine Beschäftigten verteilen. Dieser Weg soll das Unternehmen und den Standort Bodelshausen sichern, gibt der 77-Jährige an. Er und seine Frau haben keine Kinder und eine Nachfolge ist nicht geregelt. Externe Investoren kann sich Schlotterer nicht vorstellen.

Neue Infos möglicherweise im Spätherbst

Weitere Informationen zum Ablauf und den Details der Übergabe gibt der Unternehmer derzeit nicht preis. Laut einer Firmen-Sprecherin ist er gerade im Hintergrund mit den Aufgaben befasst. Beispielsweise lässt er juristische Aspekte klären. Erst, wenn er darüber mehr weiß, wolle er Einzelheiten den Beschäftigten und der Öffentlichkeit mitteilen. Das dürfte aber bis in den Spätherbst dauern.

Großes Fest mit hochkarätigen Stars

Helmut Schlotterer hat zu seiner Feier einige hochkarätige internationale Stars eingeladen, zum Beispiel Hollywood-Schauspielerin Diane Kruger. Auch andere Schauspielerinnen, die Moderatorin Frauke Ludowig, Models, Royals und Influencerinnen stehen auf der Gästeliste. Am Freitag feiert das Unternehmen das Jubiläum dann intern mit den Beschäftigten.