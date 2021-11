50 Jahre Kunsthalle Tübingen: Musentempel und moderner Marktplatz

per Mail teilen

Heute ist sie ein international beachtetes Ausstellungshaus. Am 11. November 1971 wurde die Tübinger Kunsthalle eröffnet, gestiftet von zwei Töchtern von Robert Bosch - für regionale Kunst.

Bis Mitte Februar zeigt die Tübinger Kunsthalle Werke der Performance-Künstlerin Marina Abramović, eines Superstars der aktuellen Kunstszene. Abramović ist auch schon im New Yorker "Museum of Modern Art" aufgetreten. Bei der Auswahl der Installationen für die Tübinger Ausstellung hat sie mitgewirkt.

Die aktuelle Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen zeigt Werke der Performance-Künstlerin Marina Abramović. SWR Peter Binder

Die Kunsthalle will heute ein Ort sein, der allen Menschen etwas zu bieten hat, nicht nur jenen, die sich ohnehin für Kunst interessieren. Kunstvermittlung spiele eine große Rolle, so die Macher. In der Abramović-Ausstellung geht es um Spirituelles - unter anderem um den Weg zum eigenen Selbst und um die Frage, wie man ihn finden kann.

Yoga in der Kunsthalle

So bot es sich für die Kunsthalle an, einmal im Monat Yoga anzubieten, inspiriert von Kunstwerken der Ausstellung. Marina Abramović hat sich in ihren früheren Performances häufig bewusst Schmerzen ausgesetzt. Auch das war Thema bei den Yoga-Übungen.

Von Anfang an gegen die Erwartungen

Am 11. November 1971 ist die Kunsthalle Tübingen eröffnet worden. Direktor war der damals 30-jährige Kunsthistoriker Götz Adriani. Er wollte mit der ersten, der Eröffnungsausstellung, nicht das Werk des Malers Georg Friedrich Zundel zeigen. Eine der Stifterinnen war dessen Witwe, ihr Wunsch wäre eine Schau mit Zundel im Kontext der Schwäbischen Kunstgeschichte gewesen. Adriani aber wollte Regionales mit Überregionalem verbinden. Er zeigte Willi Baumeister, einen Stuttgarter Künstler und Klassiker der Moderne.

Besucherinnen in der Eröffnungsausstellung der Tübinger Kunsthalle vor Werken von Willi Baumeister SWR Abendschau

Adriani wollte nichts Lokales, sondern ein Kunstzentrum für die Gegenwartskunst. Zuvor war er Kurator am Landesmuseum in Darmstadt gewesen. Dort hatte er viele zeitgenössische Künstler kennengelernt, unter anderem Andy Warhol, Roy Lichtenstein und Joseph Beuys.

Ich habe mir immer vorgenommen, Dinge zu machen, die noch nie gemacht wurden.

Zum Markenzeichen der Kunsthalle wurde der Wechsel zwischen zeitgenössischer Kunst und Werken der klassischen Moderne, mit denen Adriani Besucherrekorde erzielte. Wobei er betont, dass ihm eine Sigmar-Polke-Ausstellung mit 600 Besuchern nicht weniger wichtig gewesen sei, als eine Paul-Cézanne-Ausstellung mit 430.000 Besuchern.

1993 standen die Besucher stundenlang Schlange, um knapp 100 Gemälde von Paul Cézanne zu sehen. SWR Landesschau

Ende einer Ära

Adriani blieb Direktor der Kunsthalle bis 2005, dann war er noch über zehn Jahre lang Stiftungsvorstand. Mit der neuen Leitung der Kunsthalle hat er wenig Kontakt. Das betont er auch deshalb, weil er seine Verdienste nicht ausreichend gewürdigt sieht. So sei er zur Eröffnung der aktuellen Ausstellung nicht geladen worden, obwohl sie als Jubiläumsprojekt zum 50-jährigen Bestehen der Kunsthalle bezeichnet worden sei.

"Im alten Rom hätte man ein solches Vorgehen als 'Damnatio memoriae' bezeichnet, als demonstrative Auslöschung der Erinnerung an eine erfolgreiche Vergangenheit."

Tübingens Oberbürgermeister Palmer betont, als Ehrenbürger der Stadt Tübingen hätte Adriani nur einmal anrufen müssen, dann wäre ihm ein Platz in der ersten Reihe sicher gewesen. Auch sei die Ausstellungseröffnung keine Jubiläumsveranstaltung gewesen. Palmer habe nur den Zeitpunkt nicht verstreichen lassen wollen, ohne den Jahrestag zu erwähnen.

Alte und neue Führung

Fachlich hat Adriani, der einräumt, er selbst wollte nicht in seinem Schatten stehen, an seiner Nachfolgerin nichts auszusetzen. Die aktuelle Ausstellung nennt er "wirklich gelungen".

Blick in die Zukunft

Die aktuelle Leiterin der Kunsthalle Nicole Fritz betont, sie respektiere das Erbe Adrianis. Allerdings sei ihr Blick, als sie das Haus übernommen habe, von Anfang an in die Zukunft gerichtet gewesen.

"Viel mehr als die Vergangenheit sah ich die Zukunft der Kunsthalle. Und ich hatte eine ganz klare Vorstellung, dass dieser Ort noch weiter entwickelt werden kann, in Bezug auf Technisierung, Digitalisierung, auch Vernetzung mit der Stadt."

Zur Vernetzung mit der Stadt gehört beispielsweise, dass die Kunsthalle versucht, auch Laien anzusprechen. Ausstellungen zu allgemeinen Themen wie "Geschwister" (geplant für 2022) sollen eine Brücke bilden. Orte wie die Kunsthalle, so Fritz, können moderne Marktplätze sein, an denen sich Menschen begegnen.

Begegnungsort statt Kunsttempel

Gerade im digitalen Zeitalter biete die Kunsthalle als Begegnungsort die Möglichkeit zur Kommunikation - es sei leichter, sich über ein Kunstwerk mit unterschiedlichsten Menschen auszutauschen, als wenn man es von Anfang an nur mit bestimmten Zielgruppen zu tun habe.

Kunsthalle geht "außer Haus"

Zur Vernetzung mit der Stadt gehört für Nicole Fitz auch die Aktion "Außer Haus". Künstlerinnen verfremden den Wohnblock gegenüber der Kunsthalle mit riesigen bedruckten Kunststoffplanen. Auch damit will sie Menschen erreichen, die sich sonst vielleicht nicht für Kunst interessieren würden.

"Außer Haus": Die Kunsthalle lässt regelmäßig den Wohnblock gegenüber von Künstlerinnen verfremden. SWR Peter Binder

Auch Schülerinnen und Schüler bekommen - unterbrochen von Corona - regelmäßig Führungen durch Kunsthalle mit der anschließenden Möglichkeit, sich selbst als Künstlerinnen und Künstler zu versuchen. Damit verknüpft Fritz große gesellschaftliche Erwartungen.

Kunst gegen Manipulationen

Wenn ein Grundschüler nach einer Ausstellung selbst Kunst mache, seine Emotionen ausdrücke, dann wisse er sehr früh, wer er sei, sagt Fritz. Das stärke ihn auch für die Zukunft gegen Manipulationen aus verschiedenen Richtungen. Kunst gebe Widerstandskraft. Fritz macht selbst Führungen und ist davon überzeugt, dass Kindern Kunst zu vermitteln eine Investition in die Zukunft ist.