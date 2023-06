Pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum des Landkreises Reutlingen erscheint ein neuer Fotoband des Kreisarchivs. Er zeigt, wie sich über 100 Orte über die Jahre verändert haben.

Das Kreisarchiv Reutlingen will in dem Bildband vor allem den Wandel von Ortszentren sichtbar machen. So hat der Leiter Marco Birn historische Schwarz-Weiß Luftbildaufnahmen neuen Fotos gegenübergestellt. Die Bilder wurden aus fast identischer Perspektive nochmals neu aufgenommen, mit Hilfe einer Drohne.

Fast alle Orte zwischen Reutlingen und Zwiefalten abgelichtet

In dem Bildband tauchen alle 105 Orte und 26 Gemeinden samt Ortsteilen auf. Auch ehemals selbstständige Ortschaften. Für Birn war das Projekt Anlass, zurückblicken auf die vergangenen 50 Jahre. Durch die intensive Beschäftigung mit Veränderungen verstehe man die Gegenwart besser verstehen und Perspektiven für die Zukunft entwickeln. Bei der Arbeit mit dem Bildband sei für ihn klar geworden, welche Themen die Politik aktuell beschäftigten und wohl auch künftig herausfordern werden.

Probleme: Flächenfraß und Klimawandel

Die Aufnahmen aus Vogelperspektive zeigten nicht nur den zunehmenden Flächenverbrauch, auch Veränderungen durch den Klimawandel oder den Ausbau von erneuerbaren Energien, so Marco Birn. Ihm ist wichtig, dass sich die Reutlinger Kreisbewohner mit ihrem Landkreis identifizieren. Auch der Reutlinger müsse wissen, dass Upflamör und Tigerfeld noch zum Kreis Reutlingen gehörten.

Hayingen-Ehestetten gilt heute als Vorzeige-Bioenergiedorf auf der Schwäbischen Alb. Dort befindet sich auf fast jedem Dach eine Solaranlage. Horst Guth / Alexander Greiner

Eine historische Luftbildaufnahme aus dem Jahre 1969: Sosah Hayingen-Ehestetten damals aus. Albrecht Brugger

Foto-Projekt aufwendig

Für den Drohnen-Fotograf sei das Projekt eine Herausforderung gewesen, so Birn im SWR. Dieser hätte versucht, nach historischer Vorlage, den aktuellen Ort aus ähnlichem Blickwinkel festzuhalten. Mit den historischen Luftbildaufnahmen sie man sehr weit weg gewesen und hätte nur von oben fotografieren können. Mit der Drohne habe man die Perspektive nun leicht verändern können und näher rangehen können, so Birn.

Heute zieht die Outletcity Metzingen Modebegeisterte aus aller Welt an. Pro Jahr kommen über 4 Millionen Besucher in die Stadt im Ermstal. Horst Guth / Alexander Greiner

Im Jahr 1969 war Metzingen eine Industriestadt. Damals verlief die B 28 noch durch den Ort. Verlag Gebrüder Metz

Wandel deutlich in Metzingen, Ehestetten und Oberstetten

Am eindrücklichsten sind für den Reutlinger Kreisarchivar Marco Birn die Veränderungen in drei Städten beziehungsweise Gemeinden im Landkreis: So habe sich die einstige Industriestadt Metzingen zur Outletcity entwickelt. Hayingen-Ehestetten sei zum Bioenergiedorf geworden mit der wohl größten Dichte an Solaranlagen auf Dächern. Bei den Aufnahmen aus Hohenstein-Oberstetten sehe man, wie durch die Ansiedlung neuer Firmen auch Neubaugebiete entstanden seien.

Hohenstein-Oberstetten ist die größte Teilgemeinde von Hohenstein. Heute leben dort rund 1134 Einwohner. Horst Guth / Alexander Greiner